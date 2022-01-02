Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. İlk kez Güney Afrika’da görülen omicron varyantı ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Omicron varyantıyla günlük vaka sayıları 40 bini aştı. Artan vakalar ise aileleri kaygılandırmaya başladı. Peki, okullar tatil olacak mı? Online eğitim ne zaman başlar?

Okular ne zaman kapacak? İlkokullar ortaokullar liseler uzaktan eğitime başlayacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim mart ayında başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı ve zaman zaman bazı sınıflar yüz yüze eğitime geçti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 6 Eylül 2021’de yüz yüze eğitimle başladı. Şimdiye kadar ise yalnızca vaka çıkan sınıflarda uzaktan eğitim yapılıyor. Onun dışında uzaktan eğitim uygulanmıyor. Artan vakalar sebebiyle çocuklarda da çok sık koronavirüse rastlandığı uzmanlarca ifade ediliyor. Bu sebeple aileler okulların durumlarını araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Geride baktığımız hafta ise artan vakalar sebebiyle bazı üniversiteler yüz yüze devam zorunluluğunu kaldırdı ve uzakta eğitime geçti.

Tüm kademelerde böyle bir karar alınıp alınmayacağı ise merakla bekleniyor. Yılın ilk kabine toplantısının 3 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konunun kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.