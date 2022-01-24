2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk dönem 21 Ocak Cuma günü sona erdi. Pek çok kişi ise okulların ne zaman açılacağını araştırıyor.

Okular ne zaman ayın kaçında açılacak?

Milyonlarca öğrenci için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Salgınla yaşanılmaya alışılması, aşılama oranı ve alınan tedbirlerle okullar yüz yüze eğitime ara vermeden ilk dönemi tamamladı. Karneler 21 Ocak Cuma günü verildi. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.