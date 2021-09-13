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Kadın - Aile Okula uyumda Aileler ne yapmalı?
Kadın - Aile

Okula uyumda Aileler ne yapmalı?

Pandemi döneminde evde olan çocuklar 1,5 yıl ardından sonra okullu oldular. Koronavirüs pandemisinde çocuklar hem bedensel hem psikolojik anlamda etkilendiler.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 16:39:00 -
Okula uyumda Aileler ne yapmalı?

Pandemi döneminde evde olan çocuklar 1,5 yıl ardından sonra okullu oldular. Koronavirüs pandemisinde çocuklar hem bedensel hem psikolojik anlamda etkilendiler. Çocuklar okulda sıkıntı çekmemesi için aileler neler yapması gerekiyor? Psikolog ve Oyun Terapisti İnci Peşkircioğlu konu hakkında bilgiler verdi.

İlk defa okula başlayanlar ve evde geçen 1.5 yıllık çevrimiçi eğitim sürecinin ardından sınıflara dönecek tüm çocuklarımız için bu süreç zaman zaman zorlayıcı olabilir. Çocuğunuzun sinir sistemine “burası güvenli” mesajını iletebilmenin tek yolu da çocuğunuzla kuracağınız iletişimdir.

Bu iletişimi kurarken öncelikle bir ebeveyn ya da bakım veren olarak ilk bakmamız gereken kendi duygularımızdır. Ben ebeveyn olarak bu süreçle ilgili neler hissediyorum? Çocuğumdan ayrılmaya hazır mıyım? Kaygı duyuyor muyum? Aynı anda birden fazla duyguyu hissediyor, hem kaygılı hem mutlu bir yandan da hafif korkuyor olabiliriz. Bunların hepsi çok normaldir. Kendimizi bir duyguya hapsetmek yerine tüm hislerimize alan açarak önce kendi içimize bakmalıyız. Uzun bir aradan sonra okula dönecek, akranlarıyla ve öğretmenleriyle buluşacak çocuğumuz için mutlu olurken bir taraftan artan vaka sayıları, alınan tedbirler konusunda kendimizi kaygılı hissedebiliriz. Bu noktada çocuğun uyum sürecine başlamadan önce kendi duygularımıza bakmak ve bu duyguların altında yatan nedenleri bulup çözümlemek bu durumu hem çocuğumuz hem de bizim için çok kolaylaştıracaktır. Biliyoruz ki biz hangi duyguları hissediyorsak çocuğumuza da o duyguları geçiriyoruz. Ebeveynin kaygılı olduğu bir süreçte çocuğun son derece mutlu ve güvenli bir şekilde okula gitmesini bekleyemeyiz. Bu geçiş sürecinin sağlıklı olabilmesi için bizler de sakin olmalıyız. Çocuk, ebeveynlerinin okula ve öğretmenine güven duyduğunu bilirse bu süreç çok daha sağlıklı ve sakin bir şekilde ilerleyecektir.

 

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