Okula gitmek istemeyen kız, annesini sırtından bıçakladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan bir kız öğrenci, okula gitme meselesi yüzünden tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.29 Kasım 2018 Perşembe 11:13
Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini sırtından bıçakladı. Kızı tarafından bıçakla yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı
Merkez Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'nde yaşayan Serpil K. (49) ile kızı S.K. arasında okula gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Okula gitmek istemeyen S.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladı.
112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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