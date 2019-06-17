Okula başlama yaşı kaç? Okul kayıtları ne zaman?

Okula başlama yaşı 2019, okula başlama yaşı kaç ay oldu? Okulların tatil olmasıyla birlikte veliler okula yeni başlayacak olan çocuklarını kayıt yaptırmak için hazırlanırken, okula kayıt yaptırma yaşında son dakika değişiklik yapılacak. AK Parti'li Muş, ''Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor'' dedi.

Çocuğunuzun önümüzdeki yıl için (2019 - 2020 öğretim yılı için) hangi okula kayıtlı olduğunu E-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi üzerinden sorgulama yapmanız gereklidir. 2019-2020 Yılında Çocuğunuzun kaydı hangi okulda olduğunu öğrenmek için tıklayınız