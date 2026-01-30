  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Bilinçsizce tüketilen yüksek dozlu vitaminler sağlığımızı ciddi şekilde etkileyebilir. Bu konuda flaş açıklamalar yapıldı yine...

#1
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Bilinçsizce tüketilen yüksek dozlu vitamin takviyelerinin bağışıklık sistemini güçlendirmek yerine hücresel dengeleri bozduğu kanıtlandı. Uzmanlar, dışarıdan alınan yapay desteklerin vücudun doğal savunma mekanizmalarını tembelleştirerek enfeksiyon riskini artırdığı konusunda uyardı.

#2
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Modern dünyada "sağlıklı yaşam" adı altında popülerleşen kontrolsüz vitamin kullanımı, küresel bir sağlık krizine dönüştü. Özellikle kış aylarında koruyucu kalkan olarak görülen multivitaminlerin, tıbbi bir gereklilik olmadan tüketildiğinde bağışıklık hücreleri üzerinde "baskılayıcı" bir etki oluşturduğu tespit edildi.

#3
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Yapılan son araştırmalar, vücuda giren aşırı miktardaki sentetik bileşenlerin, hücrelerin kendi iç onarım süreçlerini yavaşlattığını ortaya koydu.

#4
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Cleveland Clinic Fonksiyonel Tıp Enstitüsü'nden Dr. Mark Hyman, vitaminlerin vücuttaki biyokimyasal işleyişine dikkat çekti. Hyman, "Vücut, dışarıdan sürekli ve yüksek dozda izole besin maddesi aldığında, kendi antioksidan üretimini askıya alır. Bu durum, bağışıklık sisteminin gerçek bir tehditle karşılaştığında tepki verme yeteneğini köreltir" şeklinde konuştu.

#5
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Harvard Tıp Fakültesi Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. JoAnn Manson'dan geldi.

#6
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Manson, "Yüksek dozda C ve E vitamini gibi antioksidanların, vücudun egzersiz ve hafif stresle kazandığı doğal bağışıklık adaptasyonunu engellediğini gözlemledik.

#7
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Kan tahlili yapılmadan kullanılan takviyeler, yarardan çok hücresel toksisiteye yol açtı" ifadelerini kullandı.

#8
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, vitamin takviyelerinin genel popülasyonda yaşam süresini uzatmadığı gibi, bazı durumlarda kronik hastalık riskini tetiklediğini saptadı.

#9
Kulak verilmeli artık.. Gereksiz vitamin kullanımı ölüm saçıyor... Uzmanlar anlattı

Araştırma sonuçlarına göre, suda erimeyen vitaminlerin (A, D, E ve K) dokularda birikerek bağışıklık hücrelerinin sinyal iletimini bozduğu belirlendi. Özellikle sentetik takviyelerin, doğal gıdalardan alınan vitaminlerin emilimini engellediği ve vücutta "mikro besin dengesizliği" meydana getirdiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
