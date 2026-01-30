Bursa'nın atında devasa rezerv! Petrol gibi fışkıracak
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Bursa'da flaş bir gelişme yaşandı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Karahan Yiğit Aydınatay Group tarafından Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çeltikköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 223 Ruhsat (3397790 erişim) numaralı sahada jeotermal kaynak arama ve işletme faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 23 milyon TL olarak hesaplanıyor.
Sondaj çalışmaları için ayrılan bütçe bölgede büyük bir rezerv olduğuna işaret ediyor. Proje kapsamında 2 bin 200 hektarlık ruhsat sahası içinde belirlenen 11 adet sondaj alanında sondaj kuyuları açılacak. Herbir sondaj alanında 1.000 m derinlikte sondaj yapılması planlanıyor.
Sırayla yapılacak sondaj çalışmalarında kaynağa ulaşılması halinde sondaj işlemi sonlandırılacak.
Bulunamaması halinde sırayla sondaj çalışmalarına devam edilecek. Jeotermal kaynak arama ve işletme sondaj çalışmalarında 1 vardiyada toplam 5 personel çalıştırılacak.
Sondajlardan elde edilen yüksek sıcaklıktaki yeraltısuyu faaliyet sahibine ait serada ısıtma amacıyla kullanılacak. Kullanımı gerçekleştirilecek yeraltısuyu herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt olarak reeenjeksiyon noktalarından tekrar yeraltına deşarj edilecek.
