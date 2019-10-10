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Okul tercihinde satranç etkisi

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, velilerin çocukları için okul seçerken, satranç sınıfı olup olmadığını soruyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:47
Okul tercihinde satranç etkisi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, satrancın okullarda ders olarak verilmesi, öğrencilerin satranç sayesinde elde ettikleri olanaklar ve 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Satrançta "Çocuk Olimpiyatı" olarak adlandırılan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın, dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer aldığını belirten Tulay, oyunlarda 40 ülkeden 200'ün üzerinde sporcunun mücadele edeceği bilgisini verdi.

Satranç kültürünün çocuklara yerleşmesi ve satrancın daha da yaygınlaşması için uluslararası organizasyonların büyük önem taşıdığını vurgulayan Tulay, "Bir ağacın kökleri ne kadar güçlü olursa, gövdesi de o kadar kuvvetli olur. İşte bu nedenle satrançta altyapıyı çok önemsiyoruz." dedi.

"Satranç sınıflarımızın sayısı 24 binin üzerine çıktı"

Federasyonun altyapı konusunda çok hassas davrandığını belirten Tulay, "Bunun için okullarımız her zaman önceliğimiz oldu. Anaokulundan başlayarak üniversite bitimine kadar çocuklarımızın satranç ile iç içe bir eğitim alması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttülen çalışmalar ve Satranç Sınıfları Projesi ile altyapıda önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Tulay, "Devlet okullarında satranç sınıflarımızın sayısı 24 binin üzerine çıktı. Türkiye genelinde neredeyse her üç devlet okulunun ikisinde satranç sınıfı var." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız tecrübe kazanacak"

Gülkız Tulay, satrançta dünyanın en önemli organizasyonlarından kabul edilen Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nı bu yıl da Türkiye'de düzenleyeceklerini söyledi.

Milli takım havuzunda yer alan sporcuların olimpiyatlar sayesinde tecrübe kazanacağını aktaran Tulay, "Yaş kategorilerinde dünyanın en önemli ve güçlü sporcuları ile mücadele edecek, aynı havayı soluyacaklar. Çocuk Olimpiyatları, Türkiye'nin uluslararası anlamda tanınması için de büyük şans. Organizasyonu kusursuz şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu tarz organizasyonlar, Türkiye'yi dünya kamuoyunda en iyi şekilde temsil edebilmek için birer fırsat." yorumunu yaptı.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:47
  1. Çorum
  2. satranç
  3. Satranç Federasyonu
  4. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay
  5. satranç sınıfı
  6. Anadolu Ajansı

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