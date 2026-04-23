Okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep’in babasından hüzünlü 23 Nisan ziyareti

Kahramanmaraş okul saldırısı sonucu 4 öğrencinin yan yana bulunan Şeyh Adil Mezarlığındaki mezarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaret ediliyor. Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör’ün mezarlıkları Türk Bayraklarıyla donatıldı. Tüm çocukların bayramını kutlayan Zeynep Kılıç’ın babası Ahmet Özkan Kılıç, "Çocuğumuzun 23 Nisan çocuk bayramını kutlamaya geldik, tüm çocukların da çocuk bayramı da kutlu olsun. Acımız büyük, sabrediyoruz. Bu acımızı dindirecek olan bu Olayın müsebbibi anne-baba ve okul idarecileri kim varsa ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bir daha bu tür olaylar yaşanmasın başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz" dedi.