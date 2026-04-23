Ev ve araba alacaklar dikkat! 'Dananın kuyruğu kopacak!'

Yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim olan İslam Memiş, katıldığı bir televizyon yayınında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) merakla beklenen faiz kararı öncesinde piyasaların nabzını tuttu. Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesi piyasaların genel tablosunu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, bankacılık sektöründeki kredi arzından küresel jeopolitik gerilimlerin emtia üzerindeki etkilerine kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalara imza attı.

Yüksek faiz ortamında gayrimenkul ve araç yatırımı planlayanlara alternatif finansman modellerini işaret eden Memiş, özellikle altın piyasalarındaki yön arayışına ve olası senaryolara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Küresel çapta yaşanan jeopolitik gelişmelerin değerli metaller ve emtia fiyatlarına yansımalarını detaylı bir şekilde ele alan Memiş, iç piyasadaki kredi musluklarının son durumundan altın yatırımcısını bekleyen kritik senaryolara kadar birçok konuda önemli uyarılarda bulundu.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ VE KREDİ PİYASASINDAKİ TERSİNE DÖNÜŞ

Merkez Bankası'nın atacağı adımlara kilitlenen piyasaların mevcut durumunu özetleyen Memiş, genel kanının mevcut para politikasının korunacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Deneyimli analist, karar öncesi oluşan havayı şu sözlerle aktardı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14’te faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Eğer bir sürpriz karar almazsa Para Politikası Kurulu faizleri sabit bırakması bekleniyor.

RADİKAL BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Mevduat getirilerindeki yükselişin finansal sistemde oluşturduğu değişime de dikkat çeken Memiş, bankacılık sektörünün kredi pazarlama stratejilerinde radikal bir dönüşüm yaşandığını vurguladı.

KREDİYE ULAŞIM SERÜVENİ ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

Vatandaşın krediye ulaşım serüveninin şekil değiştirdiğinin altını çizen uzman isim, "Tabii mevduat faizlerindeki artışlar dikkat çekici. Yine bankaların müşterilerini arayıp kredi teklif etmesi, para teklif etmesi dikkat çekici. Burada özellikle daha önceki yıllarda, son 2 yıldır müşteriler bankaların kapısını zorluyordu. Şimdi bankalar müşterilerini arayarak kredi teklifinde bulunuyorlar" değerlendirmesini yaptı.

YÜKSEK FAİZLERE ALTERNATİF

Kredi faizlerindeki mevcut oranların, özellikle gayrimenkul veya otomobil yatırımı planlayan vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturduğuna değinen İslam Memiş, bu noktada katılım finans sisteminin önemli bir çıkış kapısı olabileceğini belirtti. Sisteme yönelik ilginin artışta olduğuna dikkat çeken Memiş, "Burada da önemli bir gelişme yaşanıyor aslında son bir aydır dikkatleri bu tarafta ama çok yüksek faiz oranları ya yani zor, oldukça yüksek. Evet alternatifler var, onu da değerlendirmek gerekiyor" dedi.

"EV, ARAÇ VE DÜKKAN ALMAK İSTEYENLER..."

Yatırımcılara mevduat bankaları dışındaki seçenekleri de masaya yatırmaları tavsiyesinde bulunan analist, "Özellikle ev almak isteyenler, araç almak isteyenler, dükkan almak isteyenler ısrarla mevduat bankalarından kredi kullanmaktan değil de biraz daha katılım sistemi modelinde tercihlerini kullanabilirler. Buradaki maliyet resmi olarak %7 ama ekstra maliyetleri koyduğumuz zaman da %10 civarında bir maliyetle alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

ALTINDA KRİTİK EŞİK: SAVAŞ VEYA BARIŞ SENARYOLARI

Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelen altın fiyatları için de birbirinden tamamen farklı iki net senaryo çizen İslam Memiş, ons altındaki yönü savaş bölgesinden gelecek haberlerin belirleyeceğinin altını çizdi.

"EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

İyimser tabloda rekor seviyelerin, kötümser tabloda ise sert geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirten Memiş şu ifadeleri kullandı;

Mart ayında o en kötüsü geride kaldı diye düşünüyorum.

4100 dolar seviyesi ile birlikte şu anda 4.778 dolar seviyesinde bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında göreceğimiz seviye 5.200 dolar seviyesi.

"EĞER SAVAŞA DEVAM MESAJI GELİRSE..."

Eğer savaşa devam mesajı gelirse ilk önce 4.650, devamında 4.400 dolar seviyesi yine beklenmekte.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

İslam Memiş, piyasalardaki bu gergin bekleyişin ve yön arayışının artık bir sonuca varmak üzere olduğunu belirterek yatırımcılara kritik bir uyarıda bulundu.

Memiş, sözlerini piyasaların mevcut psikolojisini yansıtan şu iddialı cümlelerle tamamladı:

"DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"

Artık bu dananın kuyruğu kopacak gibi. Evet. Yani piyasalarda da şöyle bir mesaj aldık biz... Artık piyasa düşüşleri çok da benimsemiyor, bir hikaye arıyor yükselmek için, bir bahane arıyor.