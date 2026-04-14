Okul saldırısı sonrası Bakanlık’tan flaş hamle! Vahşetin izleri siliniyor

Siverek’te bir lisede meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan saldırı sonrası Sosyal hesabından açıklama yapan Bakan Göktaş, yaşananları "elim bir hadise" olarak nitelendirdi. Saldırıda yaralanan öğrencilere, fedakar öğretmenlere, okul personeline ve olaya müdahale ederken yaralanan kahraman kolluk kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, sürecin yakın takipçisi olduklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya dair "Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle hastanede ve okulda ailelerimizi yalnız bırakmıyor, vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

