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Aktüel Okul önünde takside bekleyen şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Aktüel

Okul önünde takside bekleyen şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de ortaokul önünde bekleyen taksideki yolcunun üzerinde uyuşturucu bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 18:46:00 -
Okul önünde takside bekleyen şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de ortaokul önünde bekleyen taksideki yolcunun üzerinde uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi'ndeki bir ortaokulun önünde bekleyen taksiden şüphelendi.

Polis, araçtaki yolcu S.D'nin üst aramasında folyoya sarılı 6,46 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Güven timleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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