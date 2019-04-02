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Okul önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta okuldan çocuklarını almaya giden Aslı Yıldız Güçlü ve eşi Asef Güçlü silahlı saldırıya uğradı.

02 Nisan 2019 Salı 19:10
Okul önünde silahlı saldırı: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde okuldan çocuklarını almaya giden çift, kadının eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslı Yıldız Güçlü (28) ve eşi Asef Güçlü (31) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki özel bir okulun yanında otomobilde çocuklarının okuldan çıkışını beklerken, Aslı Yıldız Güçlü'nün eski eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Aslı Yıldız ve eşi Asef Güçlü yaralandı.

Asef Güçlü, ağır yaralanan eşini saldırıya uğradıkları otomobil ile Elbistan Devlet Hastanesine götürdü.

Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Asef Güçlü'nün tedavisi Elbistan Devlet Hastanesinde devam ederken şüpheli A.D, polis ekiplerince babasının evinde gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:10
  1. Kahramanmaraş
  2. Elbistan Devlet Hastanesi
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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