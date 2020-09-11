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Aktüel Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.
Aktüel

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:11:21 -
Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.
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