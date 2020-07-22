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Eğitim

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Şimdi sıra istedikleri üniversiteleri tercih etme dönemine geldi. Bu kapsamda öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Peki, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması, kontenjanları nedir?

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:37:00 -
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

YÖK atlas tüm diğer Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları için tıklayın

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada.

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler..

 

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