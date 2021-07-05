  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşte yeni haftaya artışla başlayan dolarda son durum
ABD askerleri de bulunuyor! Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
Meteoroloji'den flaş uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Nijerya’da saldırı! Onlarca öğrenci kaçırıldı
Gündem Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda
Gündem

Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:33:00 -
Okul öncesi, ilk ve orta okullarda adrese göre kayıtlı okul hizmeti e-Devlet Kapısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç,  e-Devlet'ten sunulan kayıtlı okul hizmetine ilişkin bilgi verdi.

Öğrenci velilerinin, yeni eğitim ve öğretim yılı itibarıyla yaşı gereği okul öncesi, birinci ve 5'inci sınıfa başlayacak çocuklarının kayıtlarını, MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yer alan güncel ikametgah adreslerine göre yaptırabileceğini ifade eden Koç, kayıt bölgelerinde yer alan resmi okulların sorgulanmasının e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Koç, şöyle konuştu:

"Velilerimiz artık çocuklarını hangi okula kayıt yaptırabileceklerini bu hizmet sayesinde görebilecek. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırılacak kurumun adına, sınıf bilgilerine, adresine, telefon bilgilerine buradan ulaşılabilecek."

e-Kayıt işlemlerinin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden merkezi olarak temmuzun birinci haftası itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri gereği bir defaya mahsus yapıldığına dikkati çeken Koç, "e-Kayıt işlemleri kapsamında temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla öğrencilerin ikametgah adreslerinin MERNİS-Ulusal Adres Veri Tabanı üzerinde doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde kayıtlı olması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay