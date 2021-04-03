Okul öncesi dinî eğitime STK desteği

Resul Ekrem Şahan Ankara

Eğitim Bir Sen’in hazırladığı raporda, “Din eğitimi okul öncesi çağda verilmeli” denilmesinin ardından, malum İslam düşmanı kesim yine kudurdu. Çocukların din eğitiminden mahrum bırakılmasını isteyen sol cenah söz konusu rapora karşı çıkarken, Akit’e konuşan STK temsilcileri okul öncesi dini eğitim verilmesi gerektiğini belirterek, Eğitim Bir Sen’in raporunu destekledi.

“Dini eğitim okul öncesi verilmeli”

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Çocuk eğitimi üzerinde çalışma yapan tüm bilim ve eğitim insanlarının üzerinde hemfikir oldukları husus; 0-7 yaş arası verilen çocuk eğitiminin ömür boyu kalıcı olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla, Diva-Sen olarak, çocuklara yönelik din eğitiminin okul öncesi başlaması gerektiği görüşünü destekliyoruz. Henüz körpe denilecek yaşta çocukların görseline ve duygularına hitaben uygulamalı ve ifadeli eğitimlerin geleceklerini şekillendirdiği muhakkaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bilgiye dayanmadan düşmanlık yapıyorlar”

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de, “Türkiye’de, dine dair bir konu gündeme geldiği zaman bir grup bilgiye dayanmadan düşmanlık yapıyor. Bu hususta atılabilecek adımları da sekteye uğratmışlar. Dünyadaki bütün toplumların eğitim öğretim hayatlarının örneklerini inceledik ve değerlendirdik. Eğitimde başarılı olan ülkelerde mutlaka okul öncesi din eğitimi verildiğine şahit olduk. Diyanet, yetişkinin dini duyarlılığı ne zaman kazandığına dair yönelen bir soruya ‘6-10 yaş arasındaki yıllarda olduğunu’ belirttiği tespiti var. Yani çocuk yaşta bu duyguyu kazanıyorlar. Din eğitiminin okul öncesi çocuklara verilip, verilemeyeceğine dair cümle kuranlar din eğitimi diye anladıkları yetişkinlere verilen eğitim. Bizim buradaki önerimiz yaş gruplarına uygun olarak verilecek. Bunun içinde konuşanlar bilmeden konuşuyor” diye konuştu.