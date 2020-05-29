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Okul öğretmenlerinden öğrencilere ziyaret

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı öğrencileri tek tek ziyaret ederek hem moral veriyorlar hem de okulu hatırlatıyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:17:04 -
Okul öğretmenlerinden öğrencilere ziyaret

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı öğrencileri tek tek ziyaret ederek hem moral veriyorlar hem de okulu hatırlatıyorlar.


Sumbas İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve okul idaresi işbirliği yaparak Corona virüsü nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesini müteakip bütün önlemleri alarak okula en yakın öğrenciden dağınık coğrafyadaki en uzak öğrencilerini ziyaret ediyorlar. Öğrencilerine moral ve motivasyon desteği sağlayan öğretmen ve okul idarecileri sınavlara hazırlık amacıyla Öğrencilerine periyodik olarak çeşitli doküman ve deneme sınavları hazırlayıp teslim ediyorlar. Ziyaret esnasında bir önceki gönderilen veya teslim edilen deneme sınavlarını kontrol ediliyor.


Sumbas İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Demirci, eğitim için her türlü fedakarlığı yapan öğretmenlerine teşekkür ederek “İnşallah bu sene öğrencilerimiz iyi bir performans gösterirler. 8. sınıfta 26. öğrencimiz var. 20 Haziranda yapılacak LGS sınavına girecekler. Fedakar öğretmenlerimi bu öğrencilerimi için düzenli deneme sınavı yapıyorlar. Umarım emekleri boşa gitmez” dedi.

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