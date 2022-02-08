Okul nakilleri nasıl yapılır? Okul nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte gözler nakil sürecine çevrildi. Bu sebeple pek çok kişi “Okul nakil işlemleri ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, okul nakilleri başladı mı MEB?

Okul nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

15 tatilinin ardından ikinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başladı. Okul değişikliği yapacak olanlar ise nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşlemlerine ilişkin henüz Milli Eğitim Bakanlığı bir takvim açıklamadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Okul nakil işlemleri nasıl yapılıyor?

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

Okullar ne zaman tatil olacak?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Uzaktan eğitim başlar mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Nasıl 1. dönemde yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük” dedi.