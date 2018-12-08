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Okul müdiresi, zimmetine para geçirmekten gözaltında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim veren Emir-Koop İlkokulu'nun müdiresi, öğrencilerden aidat ve bağış adıyla topladığı paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:21
Okul müdiresi, zimmetine para geçirmekten gözaltında

Bursa’da bir okul müdiresi, öğrencilerden aidat ve bağış adı altında topladığı 60 bin liranın 30 bin lirasını kendi zimmetine geçirdiği iddiasıyla KOM ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim veren Emir-Koop İlkokulu'nun müdiresi B.Z’nin öğrencilerden bağış ve aidat adı altında zorunlu olarak topladığı paraların bir kısmını zimmetine geçirdiği iddiası Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler yaptıkları araştırmalarda, okul müdiresinin öğrencilerden kayıt yaptırmak, sınıf ya da öğretmen seçmek için para aldığını tespit etti. 2018-1019 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 60 bin lira para toplayan B.Z’nin bu paranın 30 bin lirasını okula harcadığı belirlendi.

Geri kalan 30 bin liranın ise ortada olmadığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan B.Z’nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, fakat toplanan 60 bin liranın 30 bin lirasına ne olduğuna dair de bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Okul müdiresi B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:21
  1. Bursa
  2. Nilüfer
  3. Emir-Koop İlkokulu
  4. Okul müdiresi gözaltında
  5. zimmetine para geçirmek

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