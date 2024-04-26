Okul koridorunda kadın öğretmene yumruk atan karaktersiz veli gözaltına alındı

Sarıyer'deki ortaokulda 'akran zorbalığı' yaptığı iddia edilen öğrencisini uyaran kadın öğretmen, öğrenci babası tarafından okul koridorunda yumruklu saldırıya uğradı.

İstanbul bulunan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö., okulda akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' dediği iddia edilen öğrenci, babası A.Ç.'yi okula çağırdı.

Öğrenci velisi A.Ç. okula gererek, kadın öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin attığı yumruk darbesiyle yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı.

"Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınadı, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum." " dedi. (İLKHA)