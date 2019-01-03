Okul kantinlerinde logolu ürün satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla “Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Her gıda satılamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin geleceğin teminatı ve umudu olduğunu belirterek, hayata hazırlanırken alınan iyi eğitimin yanı sıra fiziksel ve ruhsal gelişimin sağlıklı olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Koca, “Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek” dedi. Çocuklara hizmet amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması, resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracak” diye konuştu.

Logo uygulaması başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, okul kantinlerinde kullanılacak “okul gıdası logosu”yla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceklerini belirterek, “Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek” bilgisini verdi.

‘Trafik ışıklı’ ürünler

Uygulamayla 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdası ve sağlığını kontrol altına almış olacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: “Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Gelecek nesillerimiz için gıda okur yazarlığı uygulaması çok önemli. Farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışkıları sarı, kırmızı, yeşildir. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçiyor olacağız. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için kırmızıyı gören vatandaşlarımız, daha sağlıklı ürünlere doğru yönlendirilecek. Farkındalığı artırmak ana amaçlarımızdan birisi. 80 milyon vatandaşımıza daha sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz.”