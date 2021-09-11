Okul kaçkınlarının 'yazar', 2 'prof' ile yayına çıkanların 'bilim adamı' olduğu ülkede "aptala kızılmaz!" 'Herbokolog' Fatih Altaylı'dan doktorlara ağır hakaretler!

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Patronu Turgay Ciner'in tetikçiliğini yapan, Liseyi zor bela bitiren, 2 üniversiteyi de bitiremeyip bırakan ama programının başına "bilim" koyunca ve 2 profesörle yayın yapınca kendisini "bilim adamı" sanan, kamuoyunda 'herbokolog' olarak tanımlanan Fatih Altaylı, bilimsel verilerle aşı tereddütlerini açıklayan doktorlara hakaretler savurdu.

“Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” sözünü, ismini vermediği bazı aşı karşıtı doktorların, “Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı” şeklinde anladığını belirttiği bugünkü yazısında, “Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak” dedi.

Kendisine gelecek tepkileri önlemek istedi: Aptala kızmayın!

"Aptala kızmayın" başlıklı yazısıyla kendisiyle ilgili tepkileri önlemeye çalışan Fatih Altaylı, “Dikkat çekmek isteyen işsiz doktorlar, ürün satmak isteyen tüccar doktorlar, meşhur olmak isteyen aylak doktorlar. Bunların alayı aşı karşıtlığı ipine sarıldılar. Ve haliyle bana saldırıyorlar. Ve ben de bunlara kızıyordum. Ama vazgeçtim. Çünkü belli ki kızmaya değecek bir zekâ düzeyleri yok. Bu kadar düşük bir zekâya kızılmaz” diye yazdı.

Altaylı devamında hakaretlerine şu şekilde devam etti:

Bu kadar düşük bir zekaya kızılmaz.

Geçen gün “Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” dedim.

Bu salaklar bu cümleden şunu çıkardı:

“Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı”

O cümleden bunu anlayan ahmak değildir de nedir!

Çok açık biçimde diyorum ki, “Kardeş biz aşı oldukça siz daha da tehlike altına giriyorsunuz. Çünkü aşı olanlar hastalanmadan bir süre taşıyıcı olabiliyorlar. Bu da siz aşısızların bulaşa maruz kalma ve varyantlar nedeniyle ölme riskinizi arttırıyor”

Bu sözde hekim bozuntuları “Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu” diyor.

Bakın bunların dinleyerek aşı olmaktan imtina eden yurttaşlarımız.

Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak.

Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz.

Lütfen bilimin ve bilginin peşinden koşun.

Ne okuduğunu anlamaktan aciz zavallıların değil.

Bakın ben onlara kızacak kadar değer vermiyorum siz canınızı emanet ediyorsunuz.

Yapmayın.