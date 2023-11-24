Okul ihtiyaçlarını işçi gibi çalışıp kendileri üretti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okullarının ve çevre okulların çeşitli ihtiyaçlarını satın olmak yerine okul bünyesindeki atölyelerde imal ediyorlar.



Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihtiyaçları, öğretmen ve öğrenciler tarafından sağlanıyor. Okulun Metal Teknolojileri bölümü atölyesinde eğitim verilirken bir yandan da yeni kurulan okulun ihtiyaçları tamamlanıyor. Çevre okullarda bulunan ihtiyaçlarla ilgili de gelen taleplerin karşılandığı okulda birçok eşyanın üretimi yapılıyor.



Okulun ihtiyaçlarından birisi olan ve piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL’yi bulan banklar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından üretildi. 20 bin TL’ye ihtiyaç olan bankları üretmeyi başaran öğrenci ve öğretmenler 60 bin TL’nin devletin kasasında kalmasını sağladı. Metal atölyesinde adeta işçi gibi çalışan öğretmen ve öğrenciler öğretip öğrenirken üretmeninde mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.



Okulun ihtiyaçlarını üretiyorlar

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Ziya Bayram, kendi okullarının ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi çevre okulların ihtiyaçlarında da yardımcı olduklarını belirterek, “Okulumuzun ve atölyemizin yeni olması hasebiyle birçok ihtiyaçlarımız vardı. Biz bunları dışarıdan temin etmek yerine kendi imkânlarımızla daha uyguna mal edebilmek için uğraşıyoruz. Ranza gelmişti, öğrencilerimize ranza çalışması yaptırdık. Öğrencilerimizle beraber yaklaşık 50 adet ranza yaptık. Okulumuzun başka ihtiyaçları da oluyordu. Montaj, kaynak gibi işleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz deneyim kazanıyor, hem de biz ürettiğimiz için mutlu oluyoruz. Çevre okullardan ihtiyaçlı olanlar da oldu. İhtiyaçlar doğrultusunda tamir edilecek varsa tamir ettik” dedi.



Hem eğitim hem üretim

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan, hem öğretip hem de ürettiklerini ifade ederek, “Okulumuzda ihtiyaç olan bankların yapımını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. İhtiyaç olan bankların ortalama maliyetleri 4-5 bin TL arasındaydı. Bizler de bunu bir hayırsever vatandaşımız ile birlikte dökümünü beraber yaptık. Kalan işlerini öğrencilerimizle birlikte atölyemizde bitirdik, montajını da yaptık. Öğrencilerimizin kullanımına hazır hale geldi. bizim buradaki amacımız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisinin ülkemizin üretim aşamasında her türlü emeğe karşılık onların bilgi ve birikimleri, temel ihtiyaçların karşılanması üzerine yetiştirmek adına verdiğimiz eğitimin bir ürününü onlarla birlikte göstermeye çalışıyoruz. Piyasa değeri 80 bin TL olan 20 adet bankın yapımını bitirdik. Biz 20 bin liraya mal ettik. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.