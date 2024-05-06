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Yerel Okul girişinde yaptıkları pes dedirtti! Bu kız öğrenci değil maganda
Yerel

Okul girişinde yaptıkları pes dedirtti! Bu kız öğrenci değil maganda

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:41:00 -
Okul girişinde yaptıkları pes dedirtti! Bu kız öğrenci değil maganda

Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı; gözaltına alındı.

Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı; gözaltına alındı.

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan ve havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi. Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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