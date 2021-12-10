Okul değil, sanki kurban kesim yeri! Bıçaklar havada uçuştu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yer alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine saldırmaya başlayınca, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, bazı öğrencilere yerde birbirlerine vurmaya devam etti. Kavgaya müdahale eden öğretmenler, öğrencileri ayırmakta zorlandı. Öğrencilerden 1’i, bıçaklanarak yaralandı. Okula polis ekipleri çağrıldı.