Okul çocuklarında düzenli ve doğru su tüketimine dikkat!

Yeni Akit Ankara

Uzmanlar, eğitim çağındaki çocukların, sağlıklı ve yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekiyor. Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, başarılı bir eğitim ve öğretim yılının geçmesi için çocukların çok iyi beslenmesi gerektiğini hatırlattı. Aktepe, “Hem mevsim geçişinin hem de eğitim döneminin başlayacağı Eylül ayında, çocuklarımızın çok daha iyi beslenmeleri ve yeterli miktarda sağlıklı, güvenli ve kaliteli su tüketmeleri büyük önem taşıyor. Yeterli ve dengeli beslenme, çocuklarımızın bilişsel kapasitelerini artıracak ve kuvvetlendirecektir” diye konuştu.

“Çocuklar için yeterli su tüketimi çok önemli”

Çocuk ve gençler için yeterli ve düzenli su tüketiminin, sağlıklı bir yaşantının vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, çocukların zihinsel gelişimleri ve anlama kapasiteleri için içtikleri su miktarının da çok önemli olduğunu söyledi. Aktepe, şu bilgileri verdi: “Gelişme çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenmediklerinde birçok sağlık sorunu yaşayabildiklerini görüyoruz. Bunların başında karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetler geliyor. Bu noktada kaliteli ve güvenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Yeterli miktarda su tüketmeyen çocuklar yorgunluk hissederken, bu nedenle matematik zekâları, odaklanmaları ve okuma-yazma kapasiteleri düşüş gösterecektir. Sürekli halsiz ve bitkin oldukları için ders esnasında uyuklama sorunları ortaya çıkacaktır. Bu nedenlerle okula devamsızlığın da artış göstermesi söz konusu olacaktır. Çok iyi algılayamadığı için tabii ki okul başarısı da aynı oranda düşüş gösterecektir. O yüzden çocukların yeterli ve dengeli beslendiklerinden emin olmamız gereklidir.”

“Yaş gruplarına göre içilmesi gereken su miktarı farklıdır”

Ebeveynlerin, gelişme çağındaki çocukların düzenli su tüketimi alışkanlığı kazanmaları konusunda destekleyici olmaları gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, bu alışkanlığın edinilmesiyle birçok sağlık sorununun engellenebileceğini ifade etti. Aktepe, sözlerine şöyle devam etti: “Düzenli su içme alışkanlığı kazanmak, çocuklar için çok önemli. Çocuğunuzun yağlanmamasını, kilo almamasını, baş ağrılarının olmamasını ve konsantrasyonunun bozulmamasını istiyorsanız, içtikleri su oranını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için yaş gruplarına göre önerilen bazı miktarlar var. Örneğin 1-3 yaş grubunda olan çocuklar 1,3 litre, 4-8 yaş grubunda olanlar 1,4 litre, 9-13 yaş grubu kız çocukları 2,1 litre, erkek çocukları 2,4 litre, 14-18 yaş grubu kız çocukları 2,3 litre, erkekler ise 3,3 litre su içmeli. Kendi içtiğimiz su kadar çocuğumuzun da ne kadar su içtiğini günlük olarak kontrol altında tutmalıyız. İçme suyu olarak hijyenik, güvenli ve doğal mineral içeriklerini koruyan ambalajlı doğal kaynak ve doğal mineralli suları öncelikle tercih etmeliyiz.”