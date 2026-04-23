Okul çevrelerine sıkı denetim: 'Sabit okul polisi' dönemi başladı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelindeki 61 devlet okulunu kapsayan güvenlik planlamasını tamamladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, riskli statüde olduğu belirlenen 7 okulda eğitim dönemi sonuna kadar sabit okul polislerinin görev yapması kararlaştırıldı. Bu görevliler, okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere tüm gün boyunca okul içerisinde ve çevresinde güvenliği sağlayacak.

39 ekip okul çevrelerinde devriyede

Okul polisi uygulamasının yanı sıra, bugün ilçe genelindeki 52 okulda geniş kapsamlı bir güvenlik denetimi gerçekleştirildi. 39 polis ekibinin katıldığı uygulamalarda;

Resmi ve sivil araçlar gün boyu okul çevrelerinde devriye attı.

Okul çevresindeki şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

yapıldı. Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı parklar ve işletmeler kontrol edildi.

Eğitim dönemi sonuna kadar devam edecek

İlçe Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, okul polisleri sezon sonuna kadar görev yerlerinde kalmaya devam edecek. Yetkililer, çocukların huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul önlerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.