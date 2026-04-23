Okul çevrelerine sıkı denetim: 'Sabit okul polisi' dönemi başladı

Gündem
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İstanbul Avcılar’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güvenlik önlemleri kapsamında, riskli statüde bulunan okullarda sabit okul polisi uygulaması hayata geçirildi. Öğrencilerin güvenliğini korumak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, okul çevreleri de polis ekipleri tarafından didik didik ediliyor.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelindeki 61 devlet okulunu kapsayan güvenlik planlamasını tamamladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, riskli statüde olduğu belirlenen 7 okulda eğitim dönemi sonuna kadar sabit okul polislerinin görev yapması kararlaştırıldı. Bu görevliler, okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere tüm gün boyunca okul içerisinde ve çevresinde güvenliği sağlayacak.

Okul polisi uygulamasının yanı sıra, bugün ilçe genelindeki 52 okulda geniş kapsamlı bir güvenlik denetimi gerçekleştirildi. 39 polis ekibinin katıldığı uygulamalarda;

  • Resmi ve sivil araçlar gün boyu okul çevrelerinde devriye attı.
  • Okul çevresindeki şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
  • Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı parklar ve işletmeler kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, okul polisleri sezon sonuna kadar görev yerlerinde kalmaya devam edecek. Yetkililer, çocukların huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul önlerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Cengiz selçuk

Sabit polise gerek yok. Devriye yeter
