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Yaşam Okul bahçesinde mahsur kalan kız öğrenciler böyle kurtarıldı
Yaşam

Okul bahçesinde mahsur kalan kız öğrenciler böyle kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, kapının kilitlenmesi üzerine mahsur kaldı. Telefonla yapılan ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi, kız öğrencileri merdivenle bahçeden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 11:03:00 - 2022-05-23 11:15:03
Okul bahçesinde mahsur kalan kız öğrenciler böyle kurtarıldı

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Gümüşpala İlkokulu'nun bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, okul görevlisinin saat 17.00 sıralarında bahçe kapısını kilitlemesi üzerine mahsur kaldı. Çevredekilerden seslenerek yardım isteyen kız öğrenciler, bu girişimlerinde başarısız olunca telefonla itfaiyeyi aradı.

Okul bahçesinde mahsur kalan kız öğrencileri itfaiye kurtardı – Sözcü

Okula gelen itfaiye erleri, bahçede mahsur kalan Öykü Erduran (10), Hiranur Aras (12) ve Duru Erduran'ı(12) merdiven yardımı ile çıkardı. Öğrencilerden Hiranur Aras, "Voleybol oynamaya gelmiştik. Kapı kapanınca çıkamadık. Telefonla yardım istedik" dedi. DHA

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