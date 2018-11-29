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Okul bahçesinde kızını beklerden öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeİmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören kızı Feyza Şahin'i almak için okula giden Bahattin Şahin, okul bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:46
Okul bahçesinde kızını beklerden öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kızını almak için gittiği okul bahçesinde kalp krizi geçiren Bahattin Şahin (48), yaşamını yitirdi.

Kapaklı'da yaşayan Bahattin Şahin, İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören kızı Feyza Şahin'i almak için okula gitti. Okul bahçesinde kızının çıkışını bekleyen Şahin, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahattin Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:46
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