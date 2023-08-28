Okul alışverişlerinde sağlık uyarısı

Eğitim-öğretim yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜKDES Genel Merkez Çözüm Merkezi Üyesi Ayşe Keskin, “Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla birlikte veli ve öğrencilerde okula hazırlık heyecanı ile alışveriş telaşı başladı. Bu hazırlık süreci sadece ekonomik bir süreç olmayıp, aynı zamanda öğrencilerin sağlığını direkt etkileyen, öğrencileri okula karşı motive edici, eğitim sürecinin daha verimli, başarılı ve keyifli geçmesini sağlayan bir unsurdur” dedi.

“Okul alışverişi öğrenci ile birlikte yapılmalıdır”

Okula hazırlık sürecinde yapılacak alışverişte mutlaka alınması gerekenlere değinen Keskin, öncelikle okul için gerekli ihtiyaç listesinin çıkarılması gerektiğini söyledi. Alışveriş kolaylığı için bu listenin kategorize edilip, kıyafet, kırtasiye, spor gereksinimleri, çalışma grubu vesairenin ayrı ayrı sıralanmasının önemli olduğunu dile getiren Keskin, mağaza ve kırtasiyelerin bu dönem için sunduğu ‘bütçe dostu’ indirim ve kampanyaları takip ederek, alışveriş için en uygun yerin belirlenmesi ve alışveriş için yeterli zamanın ayrılması gerektiğini söyledi. Bu etkinliğin okul çocuğuyla birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Keskin, “Öğrencinin beklenti, fikir ve zevkleri dikkate alınarak, fiziğine, gelişim dönemine uygun ergonomik ürünlerin ebeveyn tecrübesiyle birleştirilip doğru ürünlerin seçilmesi sağlanmalıdır” dedi.

Keskin, çocuklar için alınacak ürünlerin özenle seçilmesi gerektiğini söyledi. Her alışverişte olduğu gibi okul alışverişinde de dikkatli davranılması gerektiğini belirten Keskin, “Okul alışverişinde alınacak ürünlerin CE belgeli (Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretildiği, insan sağlığına uygun ve çevre dostu, tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren belge), TSE belgeli, sertifikalı, barkodlu ürünler olması; ürün etiketinde üretici veya ithalatçının isim ve adresinin olması ve çocukların okul sürecinde üzerlerinden çıkarmadığı tüm kıyafetlerin hava alabilen, terletmeyen, rahat, sık yıkamaya uygun dayanıklı kumaşlardan üretilmiş olması gerekiyor. Ayrıca sırt ve beslenme çantası, su matarası ve kırtasiye ürünlerinin ergonomik, gelişim dönemine uygun, rahat taşınabilir, kırılmaz, su geçirmez, kokusuz, rengi çıkmayan, kimyasallardan arındırılmış malzemelerden üretilmiş olması önemlidir.Yaşamımız için elzem bulduğumuz diğer tüm alışverişlerimiz için gösterdiğimiz dikkat, özen ve incelemeyi çocuklarımızın direkt temas edeceği ve kullanacağı ürünler için de göstermeliyiz. Evrensel Tüketici Hakları'ndan Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı çerçevesinde geleceğimiz olan biricik çocuklarımız için yapacağımız doğru okul alışverişiyle hem onların sağlıklarını tehdit edecek unsurlardan koruyacak, hem de başarılı bir eğitim hayatı için onlara basamak oluşturacağız” dedi.