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Gündem Okuduğunu anlamayan muhalefet lideri! Vay Türkiye'nin haline...
Gündem

Okuduğunu anlamayan muhalefet lideri! Vay Türkiye'nin haline...

Sözcü gazetesinin başlattığı algı operasyonuna muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’nin “Katarlı gençler, ücretsiz tıp okuyacak” iftirasını sosyal medyadan böyle destekledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 15:54:00 -
Okuduğunu anlamayan muhalefet lideri! Vay Türkiye'nin haline...

İftira korosunun başlattığı algı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanmışken muhalefet liderinin sosyal medya paylaşımı ‘vay Türkiye’nin haline’ dedirtti.

Milyonlarca gencin YKS sınavına saatler kala, Sözcü Gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde servis edilen yalanla ilgili, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.

Okuduğunu anlamayan bir muhalefet lideri

CHP Genel Başkanı ise sosyal medya hesabından yapılan bu algıya destek çıkarak, “Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!” ifadelerini kullandı.

MSB iftirayı böyle yalanladı

MSB tarafından yapılan açıklama da, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Eda

Ya birakin bu ....suzu rahat bu oldukca iktidar kazaniyor ve buda bizim icin iyi oluyor.
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Mikail okuroğlu

Kaç tane üniversitede imzanız var hangisine emeğiniz gönlünüz geçti  
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