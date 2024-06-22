Oku Ayşe Ateş, oku.. Oku da öğren, Emre amcan ülkücüleri nasıl suçluyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ne kadar ikircikli bakış açısına sahip solcularımız var..

Ne kadar riyakarlar..

Ne kadar içten hesaplılar..

Dün Cumhuriyet gazetesinde Emre Kongar’ın yazısı dikkatimi çekti..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

akit tv’de hafta içi Murat Alan’ın sunumu ile yayınlanan Manşetlerin Dili programı için notlar almıştım ama..

Program içinde vakit bulup da değerlendiremedim..

Sonrasında medyada neler var, neler yok diye internette bir dolaşıma girince..

Emre Kongar odaklı bir tartışmaya daha şahit oldum..

80’ini deviren, artık kendisinden toplumu birleştirici, kaynaştırıcı yazılar bekleme hakkımız olan soldan çarklı Emre Kongar, önceki günkü yazısında, AK Parti ile MHP arasındaki işbirliğini bozmak amacı ile meğerse şöyle bir ifade kullanmış, ben atlamışım:

“Anlaşılan iktidar elindeki polis, jandarma, ordu ve hatta yargı gücü ile bile yetinmiyor... Tabanca da istiyor: Bitmez tükenmez bir han-ı yağma iştihası!”

Tahmin etmişsinizdir Sinan Ateş üzerinden başlayan, CHP’lilerin ülkücü sevdası, tam hız gidiyor..

Ama fazla da sürmüyor..

Benim Manşetlerin Dili programı için hazırlık yaptığım Emre Kongar’ın dünkü yazısında, hemen niyetleri ortalığa saçılıyor..

Sinan Ateş üzerinden varmış gibi hissettirdikleri ülkücü sevdaları, yerini hemen fanatik bir militanlığa, ülkücü düşmanlığına, tek taraflı önyargılı bir mahkumlaştırma operasyonuna dönüşüveriyor..

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