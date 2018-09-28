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Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın İstanbul'daki evinde vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın cenazesi yarın  defnedilecek.

28 Eylül 2018 Cuma 21:55
Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay'ın cenaze  namazı yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.

Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Oktay, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde  taziyeleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay, İstanbul'daki evinde vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın vefatının ardından  Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul etti 

Oktay, Çekmeköy Belediyesi Kentpark Sosyal Tesisleri Güngörmüşler  Konağı’na babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi.

Fuat Oktay, konakta aile üyeleri ve yakınlarıyla taziyeleri kabul  etti.

Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur'an-ı  Kerim okudu, konuklara ikramlarda bulunuldu.

Yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından  Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:55
  1. İstanbul
  2. Fuat Oktay

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