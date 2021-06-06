Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı

ATV’de reytinglere damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline 2 bölüm kaldı. Dizi hayranları şimdiden yeni sezonun heyecanını yaşıyor.

199. bölümünde sezon finali yapacak dizide bir ismin de veda edeceği öğrenildi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finaline doğru, diziye konuk oyuncu olarak katılan Ali İpin’in de veda edeceği aktarıldı.

İstikrarı ile dillere destan olan EDHO’da 7. Sezon beklenirken Hızır Çakırbeyli olarak izlediğimiz Oktay Kaynarca’nın da ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Kameralara konuşan Oktay Kaynarca, “Önümüzdeki sezon devam edeceğiz” diyerek dizideki yolculuğunun süreceğini’’ açıkladı.