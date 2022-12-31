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Medya Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtırdı
Medya

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtırdı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de oyuncu Oktay Kaynarca, milyonluk soruyu açtırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 22:28:00 - 2022-12-31 23:28:36
Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtırdı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Ünlü oyuncu bir milyonluk soruyu açtırarak tarihe geçti.

ATV'de sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de, 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı.

Milyonluk soruyu açtırmayı başardı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, bir milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti.

İşte 1 milyonluk soru

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

Doğru cevap: B şıkkı 15 Ekim 1582

Kaynarca yarışmadan çekildi

Yarışmadan çekilen ünlü oyuncu 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Kazanılan ödülün çocuk esirgeme yurduna bağışlanacağı açıklandı.

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