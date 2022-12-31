Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtırdı
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de oyuncu Oktay Kaynarca, milyonluk soruyu açtırmayı başardı.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Ünlü oyuncu bir milyonluk soruyu açtırarak tarihe geçti.
ATV'de sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de, 'Yılbaşı özel' bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca yarıştı.
Milyonluk soruyu açtırmayı başardı
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, bir milyonluk soruyu açtıran beşinci yarışmacı olarak tarihe geçti.
İşte 1 milyonluk soru
Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma’da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
Doğru cevap: B şıkkı 15 Ekim 1582
Kaynarca yarışmadan çekildi
Yarışmadan çekilen ünlü oyuncu 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Kazanılan ödülün çocuk esirgeme yurduna bağışlanacağı açıklandı.
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