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Siyaset Oktay: Farelere terk edilen Maraş, artık KKTC’nin geleceğine katkı sunacak
Siyaset

Oktay: Farelere terk edilen Maraş, artık KKTC’nin geleceğine katkı sunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Maraş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:40:00 -
Oktay: Farelere terk edilen Maraş, artık KKTC’nin geleceğine katkı sunacak

Burada vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, çocukları da severek hediye verdi. Burada konuşan Oktay, şunları dile getirdi: “Farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Buna gönül razı olmaz artık. Bu çocukların geleceği olsun burası, herkesin ekmeğini, işini bulacağı KKTC’de de çocukların, gençlerin geleceği olan bir yere dönüşsün. Barışın da teminatı olsun. Bugüne kadar tek taraflı bir iyi niyet göstergesinin sonucudur bu. Dolayısıyla 46 yıl bir iyi niyet göstergesi için zannediyorum gereğinden çok fazla bir süre.”

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