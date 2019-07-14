Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin ihtiyaç olmamasına rağmen İmam Hatip'e çevirmek istiyorlar. Takipçisiyiz, izin vermeyeceğiz.' Tweetine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Biz zaten Kaftancıoğlu gibi bir zihniyetin İmam Hatiplere dair hayırlı söz söylemesini beklemeyiz." diyen Ecevit Öksüz, "Bir partinin il başkanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan bir çalışmaya ilişkin pervasızca açıklama yapması doğru değildir. Milli eğitimi, partilerin il başkanları değil, Milli Eğitim Bakanlığı yönetir." ifadelerini kullandı.

"Bunların derdi İslam düşmanlığı"

"Bunların meselesi eğitim değil." ifadelerini kullanan Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'li zihniyetler İmam Hatip sözünü duyduklarında yaraları gocunuyor. Bunların meselesi İslam'a, Türk Milleti'nin manevi değerlerine olan düşmanlıktır. İstanbul Belediye Başkanlığını kazanarak hükümeti ele geçirdiklerini sandıklarından, milli iradenin varlığını unutuyorlar. Herkes haddini bilmelidir."

'CHP zihniyeti İmam Hatipleri siyaset malzemesi yapmaktan vazgeçmelidir'

Ecevit Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz İmam Hatipler olarak geçmişten bu zamana kadar vatanını, milletini önemseyen ve ülkesi ile barışık bireyler yetiştirdik. Sayın Kaftancıoğlu ve aynı zihniyete sahip kişiler konuşacaktır. Yalnız netice itibari ile milletimiz ne istiyorsa o gerçekleşecektir. CHP zihniyeti, İmam Hatipleri siyaset malzemesi yapmaktan artık vazgeçmelidir."