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Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir

Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülmesine ilişkin mesaj paylaşan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, "Buna asla müsaade etmeyeceğiz." demişti. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına tepki gösteren Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Başkanı Ecevit Öksüz, "Bu ülkede eğitim planlamısını Milli Eğitim Bakanlığı yapar. Bu işe karışmak bir partinin il başkanının haddine değil" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
Öksüz'den Kaftancıoğlu'na sert tepki: Eğitimi il başkanları değil MEB yönetir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin ihtiyaç olmamasına rağmen İmam Hatip'e çevirmek istiyorlar. Takipçisiyiz, izin vermeyeceğiz.' Tweetine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Biz zaten Kaftancıoğlu gibi bir zihniyetin İmam Hatiplere dair hayırlı söz söylemesini beklemeyiz." diyen Ecevit Öksüz, "Bir partinin il başkanının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan bir çalışmaya ilişkin pervasızca açıklama yapması doğru değildir. Milli eğitimi, partilerin il başkanları değil, Milli Eğitim Bakanlığı yönetir." ifadelerini kullandı.

"Bunların derdi İslam düşmanlığı"

"Bunların meselesi eğitim değil." ifadelerini kullanan Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'li zihniyetler İmam Hatip sözünü duyduklarında yaraları gocunuyor. Bunların meselesi İslam'a, Türk Milleti'nin manevi değerlerine olan düşmanlıktır. İstanbul Belediye Başkanlığını kazanarak hükümeti ele geçirdiklerini sandıklarından, milli iradenin varlığını unutuyorlar. Herkes haddini bilmelidir."

'CHP zihniyeti İmam Hatipleri siyaset malzemesi yapmaktan vazgeçmelidir'

Ecevit Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz İmam Hatipler olarak geçmişten bu zamana kadar vatanını, milletini önemseyen ve ülkesi ile barışık bireyler yetiştirdik. Sayın Kaftancıoğlu ve aynı zihniyete sahip kişiler konuşacaktır. Yalnız netice itibari ile milletimiz ne istiyorsa o gerçekleşecektir. CHP zihniyeti, İmam Hatipleri siyaset malzemesi yapmaktan artık vazgeçmelidir."

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK4 dk önce
    HATA ETTİK CANIM SANA DANIŞMADIK;VASFINI BİLMEDİĞİMİZDEN KALE ALMADIK ZATİ ALİYENİZİ CANIM...
  • NadirNadir5 dk önce
    Ermenitohumlarına bu kadar müsamaha ederse bu devletyarın bizide dedeleri gibi kesmeye başlar onun için bu gavur tohumlarına müsaade etmemek başını çıkardımı yılan soyu devlet kafasını ezmelidir haçlı hiçbirzamanbize yaşama hakkı tanımaz bizde bunlara yaşasın ama konuşma hakkı vermemeliyiz
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut5 dk önce
    Allah bazen Firavun'a Musa besletir...Bu bayan hayırlı bir kelam etmiş...Hocasını yetiştirmeden açılan tabela İHL'lerin hali ortada. Bizde bu vesile ile belki bir süre bina ve tabaelaya değil de öğretmenin, öğrencinin, eğitimin kalitesine odaklanırız bu sayede...
  • dobradobra9 dk önce
    Kaftancıoğluna kızmıyorum ben. Chp de en net olan kişi kaftancıoğludur bence. Sırası geldi oy için şöyle davranayım çoğu kesime şirin gözükmek için böyle davranayım diyenlerden daha dürüst davranıyor. Ağzına gelince mukaddesatçı kesilipde tersine davranan yönticiler ve işbirliği yapan diğer partilerin geeçek yüzlerinide görür umarım halk!
  • Hilâl Hilâl 12 dk önce
    Bu kancikpkk nınsavunucusu domuzcu ermeni dölüvatan hainipislik karıyıhaber yapmaya değmez
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 dk önce
    Çok Doğru Söylemiş. Haddini Bil. Canan Domuzcu Kızı.
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş15 dk önce
    Şu pislik karıyı bi kaşık suda boğasım geliyor biti kanlandı tabi avkurup duruyor domuz yerken geber inşaAllah
  • izmitliizmitli19 dk önce
    bu gacıya bir domuz çiftliği açın sesini keser
  • BozkurtBozkurt19 dk önce
    Bizim köydeki... Canan’ı istiyorlar

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