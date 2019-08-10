'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'

‘’Bu bayrama adını veren Kurban da; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’de örnekliğine şahit olduğumuz, ilahi mesajlara şartsız teslimiyetin göstergesi, Allah yolunda fedakârlığın bir nişanesidir’’ diyen Arba, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle başta Manisalı hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik eder, bu bayramın ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi