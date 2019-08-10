'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Bayramlar, dini ve milli duygularımızın coştuğu, sevinçlerin paylaşıldığı, üzüntü ve kederlerin unutulduğu, gönüllerin kaynaştığı, akrabalık bağlarının ve komşuluk münasebetlerinin kuvvetlendiği, öksüz, yetim ve kimsesizlerin sevindirildiği rahmet ve bereket dolu mübarek günlerdir’’ dedi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:55
‘’Bu bayrama adını veren Kurban da; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’de örnekliğine şahit olduğumuz, ilahi mesajlara şartsız teslimiyetin göstergesi, Allah yolunda fedakârlığın bir nişanesidir’’ diyen Arba, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle başta Manisalı hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik eder, bu bayramın ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim” dedi
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