Öksürükten 1 gecede kurtulabilirsiniz! Evde influenza (grip) tedavisi: Bu tarifle biraz daha kolay görünecek

Eczanelerde öksürükten kurtulmak için bir çok ilaç satılmakta. Fakat öksürükten ilaçsız ve doğal bir yolla kurtulmak varken neden yan etkisi olan bir ton ilaç kullanalım değil mi ?

Öksürüğün en etkili çözümü zencefil özellikle çocuklarda çok işe yaramakta. Gelelim öksürüğünüzü 1 gecede kesecek o müthiş doğal küre..

Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bant

Bandaj bezi

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı taze zencefil

Hazırlanışı

1- Unu ve balı güzelce karıştırın.

2- Zencefil ve zeytinyağını da karıştırın. Eğer macun kıvamına gelmez ise un ekleyin.

3- Hazırladığınız Karışımı güzelce göğüs bölgenize yayın. Üzerine bandaj bezini koyun ve bant ile yapıştırın.

Yetişkinler için bütün gece, çocuklar için 3 saat bekletilmelidir.

Zencefil sayesinde terleyeceksiniz. Eğer zencefile alerjiniz varsa bu uygulamayı denemeyin. Zencefil yıllar boyunca sağlık için kullanılıyor. Yine de uzmanına danışmayı unutmayın.

Evde grip tedavisi

Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

Grip influenza nedir?

Tıp dilinde influenza adı verilen grip hastalığı influenza virüslerinin etken olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. Ateş, halsizlik ve kas ağrıları nedeniyle hastaları günlük işlerini yapamaz hale getirebildiğinden "paçavra hastalığı" olarak da adlandırılır.

1 günde grip nasıl geçer?

Öncelikle Gribin bir günde geçmesi için özellikle istirahat çok önemlidir. İstirahat etmeden grip hastalığının bir günde geçmesi olanaksız bir durumdur. Aynı zamanda bol bol sıvı tüketmek vücudun grip virüsünden hızlı bir şekilde kurtulmasını sağlamaktadır.

Peki, yeni grip belirtileri neler?

Grip belirtileri nelerdir?

Ateş yükselmesi.

Tıkalı burun veya burun akıntısı

Soğuk terleme, titreme.

Bazı kişilerde şiddetli olabilen ağrılar.

Yorgunluk hissi.

Baş ağrısı

Ağır grip belirtileri ise;



Ateş: 38-39.

Baş ağrısı

Genel vücut ağrısı

2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik.

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Sıklıkla öksürük.