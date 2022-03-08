Öksürük şurubu: Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir tarif

Akciğerlerde soluk borusunun ikiye ayrılmasıyla oluşan bronşların çeşitli sebepler ile iltihaplanmasına bronşit adı verilir. Bir tür enfeksiyon hastalığı olan bronşit; mevsim geçişlerine, yaşa ve kişinin diğer sağlık sorunlarına göre değişiklik gösterebilir. Bronşitte öksürük ve balgam en yaygın belirtilerdir.

Döş hırıltısı nedir?

Kaburga altı, Karkasta göğüsün yukarı ve ön kısmındaki kemikli et parçasına döş denir. Hırıltılı solunum genelde nefes verme sırasında, nefes alırken veya verirken çıkan tiz ıslık şeklinde bir sestir. Hırıltılı solunum daralmış, tıkanan hava kanalları yüzünden oluşur.

Döş hırıltısı neden olur?

Bronşları daraltan, bronş çapında azalmaya sebep olan her türlü hastalıkta bronş içinden geçen hava akımının ses oluşturması nedeni ile hırıltılı solunum meydana çıkar. Göğüste oluşan hırıltının en belirgin işareti nefes alıp verirken uğultu sesi çıkmasıdır. Bu özellikle de nefes verirken artar.

Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir

Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir tarifi için malzemeler

1 adet orta boy soğan

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı bal

1 adet limon

2 su bardağı kaynar su

Bronşit balgam ve döş hırıltısına bire bir tarifi nasıl yapılır?

Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayın bir kavanoza koyun. Üzerine kaynar suyu ekleyin iyice soğuyana kadar bekleyin. Soğuyan suyu posasını süzün bize sadece suyu lazım soğan ve sarımsağın etkisi suya geçecektir. Suyu kavanoza alıp içine tarçın ve zencefili ekleyin ve 1 dakika çalkalayın. Kavanozu tekrar açıp, içerisine balı ve limonun suyunu ekleyin. Tekrar ağzını kapatıp 2-3 dk çalkalayın ve şurubunuz hazır. Bu karışımı 3 öğün yemekten sonra 1 yemek kaşığı verebilirsiniz .

Zencefil, tarçın, limon, soğan kürü püf noktaları

Ballı su sıcakken içerisine kesinlikle koymayın balın etkisi kaybolur su tamamen soğuduktan sonra tüm malzemeleri koyun eğer toz zencefiliniz de yoksa tazesini 1 yemek kaşığı olacak şekilde rendeleyip koyabilirsiniz ve birde üzerindeki biriken köpüğü alın.

Öksürük ve balgam için ne yapmalı?

Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır: