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Gündem Öksürük krizi tutan şoför kaza yaptı
Gündem

Öksürük krizi tutan şoför kaza yaptı

Kağıthane’de servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Öçal, direksiyon hakimiyetini kaybederek bankaya girdi. Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralanırken banka ve ATM’de maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 07:02:00 -
Öksürük krizi tutan şoför kaza yaptı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 540 plakalı servis minibüsü, şoförünün seyir halindeyken öksürük krizine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Vedat Öçal önce refüje ardından da banka ATM’sinin de bulunuğu cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü, ATM ile birlikte bankanın camından içeri girdi.

İddiaya göre, öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Öçal, çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık yaşarken servis aracından bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale ederken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bankanın camları kırılırken bankaya ait bir ATM ise çarpmanın etkisiyle servis aracı ile birlikte bankanın içine savruldu. Servis aracı kullanılamaz hale geldi. Bankada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan şoför Vedat Öçal, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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