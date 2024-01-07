  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım: Kış ayında ciğerleri kurtarıyor! Acil çözüm olacak
Kadın - Aile

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım: Kış ayında ciğerleri kurtarıyor! Acil çözüm olacak

Yeniakit Publisher
2024-01-07 18:24:00 - 2024-01-07 20:19:16
Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım: Kış ayında ciğerleri kurtarıyor! Acil çözüm olacak

Kış aylarında yaygınlaşan hastalık belirtileri özellikle öksürük ve soğuk algınlığı olarak kendini belli ediyor. Hastalığı atlatanlar ise kalıcı bir öksürük problemiyle karşı karşıya kalabiliyor. İşte eski olan ama yeni popüler olan mucizevi çayı

Öksürük Kesen ve Enerji Veren Müthiş Karışım

Bal, 1 çay kaşığı zerdecal,1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın çok az karabiber 1 cay kaşığı kimyon çeyrek limon öksürük varsa birebir! Bu kadar basit.

Tütün kadar zehirli: güzel enerji veriyor diye soda içiyoruz ama! Aman dikkat
Tütün kadar zehirli: güzel enerji veriyor diye soda içiyoruz ama! Aman dikkat

Kadın - Aile

Tütün kadar zehirli: güzel enerji veriyor diye soda içiyoruz ama! Aman dikkat

Domuz gribi saldırısı açıklaması: ortaya çıkan virüs! Yakalanmamanın formülü
Domuz gribi saldırısı açıklaması: ortaya çıkan virüs! Yakalanmamanın formülü

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Domuz gribi saldırısı açıklaması: ortaya çıkan virüs! Yakalanmamanın formülü

Kahvaltıda zeka artıran 3 besin, kaşık kaşık yiyin!
Kahvaltıda zeka artıran 3 besin, kaşık kaşık yiyin!

Kadın - Aile

Kahvaltıda zeka artıran 3 besin, kaşık kaşık yiyin!

İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti! İşte kanser riski, tip 2 diyabete karşı alternatif!
İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti! İşte kanser riski, tip 2 diyabete karşı alternatif!

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti! İşte kanser riski, tip 2 diyabete karşı alternatif!

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23