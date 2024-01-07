Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım: Kış ayında ciğerleri kurtarıyor! Acil çözüm olacak

Kış aylarında yaygınlaşan hastalık belirtileri özellikle öksürük ve soğuk algınlığı olarak kendini belli ediyor. Hastalığı atlatanlar ise kalıcı bir öksürük problemiyle karşı karşıya kalabiliyor. İşte eski olan ama yeni popüler olan mucizevi çayı