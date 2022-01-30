Öksürük sorunuyla karşı karşıya kalan pek çok kişi bu sorundan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor. Peki, öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük neden olur?

Öksürük birçok tıbbi durumda görülür. Bunlar arasında doğru ayrım yapabilmek için öksürüğün süresi, tipi ve özelliklerinin yanı sıra onunla birlikte gelen diğer semptomları doğru bir şekilde not almak önemlidir. Öksürüğün süresine ve türlerine göre sınıflandırmaları vardır. Öksürüğün nedeninin tespit edilmesi için hangi sınıfta olduğunu saptamak önemlidir. Bu tür ve sınıflar arasında bulunan akut öksürük aniden başlar ve 3 haftaya kadar sürer. Kronik öksürük ise 4 haftadan fazla devam eder. İkisinin arasında bulunan sub-akut öksürük ise 2 - 4 hafta arasında devam eder. Gece öksürüğü ise sadece geceleri başlayan öksürüğü tanımlamak için kullanılır.

Geçmek bilmeyen bir öksürüğünüz var ise bir hekime başvurmanız en doğrusu olacaktır.

Öksürük geçiren karışımlar neler? En hızlı öksürük kesici bitkisel kür

Zencefilli ballı süt

Sıcak bir bardak suyun içerisine toz zencefil ve bal ekleyerek leziz ve sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı birkaç gün içtikten sonra öksürüğünüzün azaldığını fark edeceksiniz. Zencefilli sütü günde bir bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin.

Ayva çayı

Ihlamur, ayva, tarçın ve ayva çekirdeklerini kaynatarak leziz bir çay hazırlayabilirsiniz. Tam bir şifa deposu olan bu çaya bal ekleyerek içebilirsiniz.

Kuşburnu çayı

Kuşburnu sağlık için son derece yararlıdır. Kuşburnundan reçel, marmelat yapabilir ya da çay olarak tüketmek için kurutabilirsiniz.

Karabiber çayı

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynamış ve bir süre beklemiş sıcak su dökülür ve 15 dakika kadar üstü kapalı olarak demlendirdikten sonra süzülerek içilir.