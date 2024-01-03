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Kadın - Aile Öksürüğü kesen herkesin evinde bulunan en zengin doğal çay tarifi, iyi gidiyor! Şok uygulama: O an büyük mesele çözülecek, öksürüğü yok edecek!
Kadın - Aile

Öksürüğü kesen herkesin evinde bulunan en zengin doğal çay tarifi, iyi gidiyor! Şok uygulama: O an büyük mesele çözülecek, öksürüğü yok edecek!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 19:33:00 - 2024-01-03 19:33:34
Öksürüğü kesen herkesin evinde bulunan en zengin doğal çay tarifi, iyi gidiyor! Şok uygulama: O an büyük mesele çözülecek, öksürüğü yok edecek!

Çinlilerin vazgeçilmezi olan bu çay öksürüğü anında kesiyor. Türkiye'nin dört bir yanında birçok bitki şifa olurken son dönemlerde popüler olan sürpriz bir tarifle geldik: Sağlık bakımından sıkıntı çekmemesi adına gece saatlerinde artan öksürüğü yok ediyor! Çinlilerin yıllardır tükettiği o doğal çayın tarifi ile sorun çıkınca adım adım şifa bulabilirsiniz.

Çinlilerin vazgeçilmezi olan bu çay öksürüğü anında kesiyor. İşte Çinlilerin yıllardır tükettiği o doğal çayın tarifi...

Kış aylarında artış gösteren hastalık belirtileri özellikle öksürük ve soğuk algınlığı olarak ortaya çıkıyor.

Birçok kişinin ortak sorunu olan öksürükten kurtulmak için doğal yöntemler araştırılıyor.

Sizler için öksürüğü anında kesen doğal bir çay tarifini araştırdık. Özellikle Çinliler tarafından tüketilen bu çay soğuk algınlığı, öksürük, yorgunluk ve bitkinlik için son derece faydalıdır.

Çin tıbbında öksürüğü anında kesen çay olarak bilinen ve herkesin kolaylıkla yapabileceği bu tarifi sizler için derledik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Çinlilerin öksürüğü anında kesen doğal çay tarifi...

Nasıl hazırlanır?

Mandalina kabuklarını dilimleyin ve bir bardağın içerisine koyun. Daha sonra üzerine 200 ml kaynar su ilave edin. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra çayı süzün ve için. Söylentilere göre ise mandalina çayı tüketenlerin uzun yıllar öksürük problemi yaşamayacağı iddia ediliyor.

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