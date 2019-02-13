Öksürüğü geçirmek için en etkili doğal yöntem: Siyah turp ve bal karışımı

Öksürük için kimi zaman çeşitli yollar deneriz. Doktora gitmemekte ısrar edip çeşitli yöntemlerle başarısız sonuç alabiliriz. Bu doğal yöntem öksürükten sizi hemen kurtaracak en etkili yöntem. Eğer daha önce denemediyseniz bu karışımı mutlaka deneyin. İşte detaylar...

Çünkü turp içerdiği vitamin, mineral ve liflerle tam bir sağlık deposudur. Genellikle balığın yanında sevilerek yenilen bu sebze garnitür olarak ya da salatanın içinde tüketiliyor; bu sayede antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Buşra Mutlu, turpun faydaları hakkında bilgi verdi.

Karaciğer ve mide temizliğine yardımcı

Çoğu kişi turp sebzesini sadece balıkla birlikte tüketmektedir. Oysa turp sadece balıkla değil, farklı yiyeceklerle, salataların içinde tüketilmesi gereken bir besindir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile bilinmektedir. Son dönemlerde sebze reyonlarında yerini alan alabaş cinsi turp da yüksek lif içeriği ve doyurucu özelliği ile sıkça tercih edilmektedir.

Ancak turp içerdiği kükürtlü bileşikler sebebi ile gastrit, ülser, chron, ülseratif kolit vb. şikayetleri olan kişilerde ishal, gaz şikayeti, kramp komplikasyonlarını artırıcı faktörü unutulmamalı; beslenme uzmanı kontrolünde porsiyon miktarı belirlenerek tüketilmelidir.

Siyah turp öksürüğü kesiyor

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde; sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur.

Alabaş turpu ağrı kesici niteliğinde

Alabaş olarak bilinen beyaz turpun ağrı giderici etkisi vardır; beyaz turp özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Beyaz turp, sinir, stres azaltıcıdır; bu problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır.

Kış mevsiminde sofralarda ya da atıştırmalıklar arasında mutlaka olması gereken turp, tok tutucu özelliğiyle diyetlerde olmazsa olmazlardandır. Bunların yanında folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerin DNA ve RNA onarımını sağlar; dolayısıyla da yaşlanmayı önler.

Öksürük için siyah turp ve bal karışımı

1- Siyah turp ve balı hazırlaması oldukça kolaydır.

2- İlk olarak turpu yıkayın.

3- Siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun.

4- Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip, turbu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altından sızıntı olacaktır ve siz o sızıntı halinde bardağın içerisine akan sıvıyı içeceksiniz.

5- Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekmektedir. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Siyah turp ve balı yemeklerden önce 2 veya 3 kaşık alarak tüketmeniz gerekir. Öksürük için kara turp ve balı tükettiğinizde ertesi sabah öksürüğünüz kesilmiş olduğunu ve bronşlarınızın açılmış olduğunu fark edeceksiniz.