THY- Euroleague
0553 313 94 23

Öksürüğe karşı şurup tarifi

Kış geldi öksürmeler, aksırıp tıksırmalar arttı...

16 Kasım 2018 Cuma 14:34
Öksürüğe karşı şurup tarifi


Gerek öksürük ve gerekse balgama karşı gayet basit ve pratik bir ev şurubu tarifimiz var. Denemeye değer bulacağınızı ümid ediyoruz.

Hazırlanışı:

4 yemek kaşığı (60 ml.) organik elma sirkesine 4 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bir tencerede orta ısıda kaynatın. Kaynamaya başladığı an ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bu karışıma,

3 yemek kaşığı bal,

yarım çay kaşığı zencefil tozu,

yarım çay kaşığı kırmızı biber tozu katın.

İyice karıştırın.

Kullanım:

Günde 2 kere 1 yemek kaşığı içebilirsiniz...

Öte yandan kış gelince soğuk algınlığı ve grip kapımızı çalabilir. Eğer yetersiz beslenme veya bağışıklık sisteminde zayıflık varsa bu hastalıklara yakalanma riski artar. Ayrıca uyku eksikliği ve bedende toksin birikmesi de hastalık riskini artırır.

Soğuk algınlığı veya gribe yakalandıysanız dikkat etmeniz gerekenlere hep birlikte göz atalım.

1. Burnunuzu tuzlu su ile temizleyin. Deniz kenarında oturuyorsanız deniz suyu bunun için en iyisidir.

2. Burnunuzu baştan savma değil, sümkürerek doğru biçimde silin.

3. Gece uykunuza özen gösterin ve iyi dinlenin ve vücudunuzu sıcak tutun.

4. Gargara yapın.

5. Sıcak içecekler için. Sıcak tarhana çorbası, mercimek çorbası Anadolu'muzun asırlardır şifa vesilesi olduğunu kanıtlamış çorbalarıdır.

6. Bol buharlı banyo yapın.

7. Burnun altına mentollü merhem sürün.

8. Uyurken başınızı yüksek tutun. Fazladan bir yastık daha kullanın.

9. Enfeksiyona iyi gelen gıdalar yiyin.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:34
  1. doğal öksürük şurubu
  2. doğal balgam söktürücü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de daha fazla yatırım yapmak istiyoruz
    1. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KKTC'de..
    2. Durmuş Küçük neden görevden alındı?
    3. Katil İsrail'in yeni silahı: Gazze'de..
    4. CHP Disiplin Kurulu'ndan Yılmaz kararı
    5. PKK ile irtibatlı olduğu iddia edilen..
    6. Ahmet Çamyar görevden mi alındı?
    7. Öksürüğe karşı şurup tarifi
    8. Galatasaray'da sakatlık şoku!
    9. Çocukların kritik günleri
    10. Vasip Şahin'den Binali Yıldırım'a..
    11. Türkiye noktayı koydu: Onları...
    12. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın itirazına ret
    13. Göbeği eritmenin şifresi
    14. Taksim'in göbeğinde bir cami..
    15. Çipras'tan Türk Akımı açıklaması:..
    16. İsrailli blog yazarı ülkeden kovuldu
    17. Avrupa Birliği'nde enflasyon arttı
    18. Anne adaylarının bulantı derdine karşı..
    19. Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim..
    20. Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"