Öksürüğe karşı şurup tarifi



Gerek öksürük ve gerekse balgama karşı gayet basit ve pratik bir ev şurubu tarifimiz var. Denemeye değer bulacağınızı ümid ediyoruz.

Hazırlanışı:

4 yemek kaşığı (60 ml.) organik elma sirkesine 4 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bir tencerede orta ısıda kaynatın. Kaynamaya başladığı an ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bu karışıma,

3 yemek kaşığı bal,

yarım çay kaşığı zencefil tozu,

yarım çay kaşığı kırmızı biber tozu katın.

İyice karıştırın.

Kullanım:

Günde 2 kere 1 yemek kaşığı içebilirsiniz...

Öte yandan kış gelince soğuk algınlığı ve grip kapımızı çalabilir. Eğer yetersiz beslenme veya bağışıklık sisteminde zayıflık varsa bu hastalıklara yakalanma riski artar. Ayrıca uyku eksikliği ve bedende toksin birikmesi de hastalık riskini artırır.

Soğuk algınlığı veya gribe yakalandıysanız dikkat etmeniz gerekenlere hep birlikte göz atalım.

1. Burnunuzu tuzlu su ile temizleyin. Deniz kenarında oturuyorsanız deniz suyu bunun için en iyisidir.

2. Burnunuzu baştan savma değil, sümkürerek doğru biçimde silin.

3. Gece uykunuza özen gösterin ve iyi dinlenin ve vücudunuzu sıcak tutun.

4. Gargara yapın.

5. Sıcak içecekler için. Sıcak tarhana çorbası, mercimek çorbası Anadolu'muzun asırlardır şifa vesilesi olduğunu kanıtlamış çorbalarıdır.

6. Bol buharlı banyo yapın.

7. Burnun altına mentollü merhem sürün.

8. Uyurken başınızı yüksek tutun. Fazladan bir yastık daha kullanın.

9. Enfeksiyona iyi gelen gıdalar yiyin.