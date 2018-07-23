Oksitosin eksikliği eşlerin birbirini aldatmasına neden oluyor

Eşinizin artık sizinle daha çok vakit geçirmemesinin, sizden uzak durmasının ve size soğuk davranmasının nedeni üçüncü bir kişi olabilir. Günümüzde birçok evlilik aldatma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar ise aldatan kişilerin ruhsal bozukluk yaşadığını söylüyor.

Aldatmanın birçok sebebi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise oksitosin eksikliği...

Oksitosin sarılma hormonu eksikliğidir ve aldatma nedenlerinin başında gelir. Bu hormon ilişkilerde güveni, huzuru sağlar ve bu hormonu salgılayan bireyler mutlu bireyler olur. Fakat bu hormon salgılanmadığında kişiler aldatmaya yönelebilir.

Bu hormonu artırmak için sık sık temas etmeli, eşinize sarılmalı ve el ele tutuşmalısınız.