Oksitosin eksikliği eşlerin birbirini aldatmasına neden oluyor
Günümüzde aldatma sonucu birçok evlilik boşanmayla sonuçlanıyor, birçok evlilik ise aldatma gözden gelinerek devam ediyor. Peki eşler neden birbirini aldatıyor? İşte cevabı...23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:00
Eşinizin artık sizinle daha çok vakit geçirmemesinin, sizden uzak durmasının ve size soğuk davranmasının nedeni üçüncü bir kişi olabilir. Günümüzde birçok evlilik aldatma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar ise aldatan kişilerin ruhsal bozukluk yaşadığını söylüyor.
Aldatmanın birçok sebebi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise oksitosin eksikliği...
Oksitosin sarılma hormonu eksikliğidir ve aldatma nedenlerinin başında gelir. Bu hormon ilişkilerde güveni, huzuru sağlar ve bu hormonu salgılayan bireyler mutlu bireyler olur. Fakat bu hormon salgılanmadığında kişiler aldatmaya yönelebilir.
Bu hormonu artırmak için sık sık temas etmeli, eşinize sarılmalı ve el ele tutuşmalısınız.
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