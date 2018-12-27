Oksijenli suyun ilginç kullanım alanları

MEYVE VE SEBZELERİ OKSİJENLİ SUYLA TEMİZLEYİN

Meyve ve sebzeleri sadece suyla yıkamak tarım ilaçlarını temizlemek için yeterli olmuyor. Bunun için çok az miktarda oksijenli su ve sirke karıştırılır, sebze ve meyveler bu karışımla yıkanır. Sonrasında suyla iyice durulanır. Yapılan araştırmalara göre bu karışım besinlerin üzerindeki zararlı bakterileri öldürmektedir. Oksijenli su ilaca maruz kalan besinin, sağlığı olumsuz etkilemesinin önüne geçmiş oluyor.

DİŞ VE AĞIZ BAKIMI İÇİN BİREBİRDİR

Herkes bembeyaz dişlerin hayalini kurar. Bunun için diş macunları başta olmak üzere birçok ürün üretilmiştir. Oksijenli suyun beyazlatma etkisi, çoğu üründen daha fazladır. Düzenli kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra dişlerin gözle görülür bir biçimde beyazladığı görülmektedir. Bir miktar oksijenli suyla aynı oranda ılık suyu karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ağzınıza alın ve ağzınızda gargara yapın, sonrasında tükürün. Ardından sadece suyla ağzınızı tekrar çalkalayın. İstediğiniz sonuca ulaşana kadar günde 1-2 kez uygulamak yeterli olacaktır.

YARA VE KESİKLERİ TEDAVİ EDİYOR

Hastanelerde, okullarda ve daha birçok yerde yara ve kesik tedavilerinde oksijenli su kullanılmaktadır. Dezenfektan özelliği sayesinde yaraların iyileşmesine yardımcı olur, mikropları öldürür. Küçük yaralar için çok az miktarda oksijenli suyu bir pamuğa dökün, sonrasında yaranın olduğu bölgeye uygulayın.

ÇAMAŞIR SUYU YERİNE OKSİJENLİ SU KULLANIN

Çamaşırların daha beyaz olmasını isterken çamaşır suyu gibi kimyasal bir madde kullanmak yerine oksijenli suyu tercih edebilirsiniz. Bir bardak oksijenli suyla hazırlayacağınız karışımda çamaşırları bir süre bekletmeniz yeterlidir. Bununla birlikte oksijenli su kan lekesi dâhil olmak üzere birçok lekenin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Kıyafetinizdeki lekeyi oksijenli suyla sildikten sonra durulayın. Renkli kıyafetlerde bu uygulama yapılırken dikkatli olunması gerekir. Oksijenli su rengin solmasına neden olabilir.

MAKYAJ FIRÇALARINI DERİNLEMESİNE TEMİZLEYİN

Kadınların en çok kullandığı malzemelerden biri makyaj fırçalarıdır. Düzenli bir şekilde temizlenmesi gereken makyaj fırçaları oksijenli suyla da temizlenebilmektedir. Bunu için suyla oksijenli suyu karıştın. Makyaj fırçalarınızı bu karışımda 5 dakika kadar bekletin. Sonrasında durulayın, kuruması için bir bez ya da havlunun üzerine koyun. Haftada bir kez uygulamak yeterlidir.

OKSİJENLİ SUYLA CİLT SORUNLARINIZI ÇÖZÜN

Oksijenli su cilt problemlerine de iyi gelmektedir. Ciltte oluşan aknelerin öldürülmesine yardımcı olur. Uygulamayı yapmadan önce cildinizi temizleyici yardımıyla güzelce temizleyin. Bir pamuğu oksijenli suya batırarak sivilcenizin olduğu bölgeye uygulayın. 1-2 dakika kadar beklettiğiniz oksijenli suyu cildinizden iyice arındırın. Ardından nemlendirici ile cildinizi nemlendirin. Cilt tipi kişiden kişiye değişmektedir. Hassas bir cilde sahipseniz oksijenli su kullanmayın ya da bir doktora danışarak kullanmaya çalışın.