Oksijen tüpü kazasında yaralanan işçi kurtarılamadı Eskişehir’de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Y.

Eskişehir’de, beyaz eşya yetkili serviste çalışan ve tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralanarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Y. (25)’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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